В Набережных Челнах началось производство компонентов для грузовых автомобилей КАМАЗ.

Компания «ЗМК Трио Групп» запустила выпуск компонентов раздаточных коробок и ведущих мостов для грузовых автомобилей КАМАЗ. По данным пресс-службы Фонда развития промышленности (ФРП), производство организовано на территории промышленного парка «База оборудования» в Набережных Челнах.

Объем инвестиций в проект достиг 576 млн рублей. Из этой суммы 450 млн рублей компания получила от фонда в рамках программы «Автокомпоненты» в форме льготного займа. На заемные средства закупили 17 единиц оборудования, включая фрезерные и шлифовальные станки. Это позволило создать полный цикл производства — от обработки заготовок до изготовления готовых деталей.

Предприятие выпускает шестерни и валы для раздаточных коробок, а также чашки и сателлиты дифференциала для ведущих мостов. Производственные мощности рассчитаны на выпуск до 210 тыс. изделий в год. Для изготовления компонентов используется российское сырье, а уровень локализации достигает 100%. Ранее часть этой продукции поставляли зарубежные партнеры.