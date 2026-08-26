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В Муджелло завершился первый день тестирования шин Pirelli

Pirelli провела первый день тестов прототипов сликов для сезона-2027 на трассе Муджелло с участием Red Bull Racing и McLaren. Тесты продолжатся в четверг.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.08.2026, 20:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Компания Pirelli продолжает подготовку к сезону 2027 года. Сегодня на итальянской трассе Муджелло завершился первый из двух дней испытаний прототипов сликов.

Вместе с шинниками в тестах участвовали Red Bull Racing, которую представлял Лиам Лоусон, и McLaren с Оскаром Пиастри. В Pirelli не раскрыли данные о количестве пройденных кругов и другие подробности работы.

Тесты возобновятся в четверг. В Red Bull Racing Лиама Лоусона сменит Аюму Иваса, а в McLaren Ландо Норрис заменит Пиастри. К испытаниям также присоединится Audi. Согласно плану, завтрашний день отработает Нико Хюлкенберг.

Источник

Red Bull Racing (1015)McLaren (836)Pirelli (188)Оскар Пиастри (306)Лиам Лоусон (215)

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