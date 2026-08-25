В Монце болиды Ferrari получат особую окраску в честь Шумахера

В последние годы Ferrari проводит домашний Гран При Италии на машинах со специальной раскраской. Такая традиция сохранялась в 2022-м, 2023-м, 2024-м и 2025-м. В этом году этап в Монце также не станет исключением.

Официальных заявлений от Ferrari пока не было. Однако издание Autoracer сообщает, что в предстоящий гоночный уик-энд оформление машин Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона посвятят первому сезону Михаэля Шумахера в составе Скудерии. По имеющейся информации, SF-26 получит раскраску в стиле Ferrari F310 1996 года.

Основными цветами станут красный и чёрный, а диски сделают золотыми. При этом современное оформление не будет точной копией раскраски 30-летней давности.

Михаэль Шумахер присоединился к Ferrari в 1996 году, до этого дважды выиграв чемпионский титул с Benetton. Первые успехи пришли не сразу, однако за несколько лет немецкий гонщик вместе с командой заложил фундамент будущих побед. Начиная с 2000 года Шумахер пять раз подряд становился чемпионом в личном зачёте, а Ferrari завоевала шесть Кубков конструкторов подряд, начиная с 1999-го.

Спустя 30 лет Ferrari намерена отметить в Монце начало сотрудничества с Михаэлем Шумахером. Для команды и болельщиков это станет символичным возвращением к истокам эпохи, оказавшей большое влияние на историю Скудерии и всей Формулы 1.

Официальная презентация раскраски SF-26 к Гран При Италии ожидается на следующей неделе.