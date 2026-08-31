В Монако приступили к съёмкам приквела «Друзей Оушена»

Ранее сообщалось, что в 2027 году в мировой прокат выйдет художественный фильм, события которого происходят во время Гран При Монако 1962 года. Картина станет приквелом кинофраншизы, которую в 2001 году начал Стивен Содерберг фильмом «Одиннадцать друзей Оушена». В этой ленте Джордж Клуни исполнил роль обаятельного вора Дэнни Оушена. Новая история будет посвящена родителям Дэнни, совершившим ограбление во время гонки в Монако.

В прошедший уик-энд в княжестве стартовали съёмки фильма. На улицах Монако появились автомобили, стилизованные под гоночную технику 1960-х годов, а оформление города должно передать атмосферу той эпохи.

Первые наблюдения показывают, что сценарий гонки, вероятно, не станет точным воспроизведением реальных событий. Часть замеченных автомобилей не соответствует времени действия, кроме того, машины двигались по трассе в неправильном направлении.

В реальном Гран При Монако 1962 года Джим Кларк начал гонку с поула, однако сошёл на 55-м круге из 100 из-за проблем со сцеплением. До финиша добрались только восемь из 22-х гонщиков. Победу одержал Брюс Макларен, опередив Фила Хилла и Лоренцо Бандини.