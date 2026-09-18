Главная Новости Mercedes В Mercedes уже начали разработку болида 2027 года
Новости

В Mercedes уже начали разработку болида 2027 года

Тото Вольфф подтвердил, что Mercedes уже начала работу над машиной W18 для сезона Формулы 1 2027 года, призвав команду не терять концентрацию.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.09.2026, 13:21·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Руководитель Mercedes Тото Вольфф сообщил, что команда уже давно начала разработку машины 2027 года. Ожидается, что автомобиль получит индекс W18.

«Работа над новой машиной началась уже давно, – говорит Тото Вольфф. – Задолго до летнего перерыва».

Шансы Mercedes потерять в этом сезоне титул в личном зачёте и Кубок конструкторов оцениваются как невысокие. Однако Тото призвал команду не снижать концентрацию досрочно.

«Формула 1 – технический вид спорта, – продолжает Вольфф. – Возможны сходы, возможны аварии. И если что-то такое произойдёт дважды подряд, то, казалось бы, комфортный отрыв может мгновенно исчезнуть, ведь впереди ещё много гонок. Именно поэтому мы продолжим концентрироваться на работе на каждом конкретном этапе и поддерживать максимальную концентрацию».

Источник

Тото Вольфф (218)Mercedes (879)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Новый российский автомобильный бренд JELAND: миссия, философия и первые модели

Редакция·20.07.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация