В Mercedes уже начали разработку болида 2027 года

Руководитель Mercedes Тото Вольфф сообщил, что команда уже давно начала разработку машины 2027 года. Ожидается, что автомобиль получит индекс W18.

«Работа над новой машиной началась уже давно, – говорит Тото Вольфф. – Задолго до летнего перерыва».

Шансы Mercedes потерять в этом сезоне титул в личном зачёте и Кубок конструкторов оцениваются как невысокие. Однако Тото призвал команду не снижать концентрацию досрочно.

«Формула 1 – технический вид спорта, – продолжает Вольфф. – Возможны сходы, возможны аварии. И если что-то такое произойдёт дважды подряд, то, казалось бы, комфортный отрыв может мгновенно исчезнуть, ведь впереди ещё много гонок. Именно поэтому мы продолжим концентрироваться на работе на каждом конкретном этапе и поддерживать максимальную концентрацию».