В Mercedes объяснили, почему Расселл не встретился с журналистами

После завершения Гран При Мехико команда Mercedes была оштрафована за то, что Джордж Расселл не встретился с представителями телевизионной и печатной прессы. Руководитель команды Тото Вольфф объяснил решение гонщика не отвечать на вопросы журналистов.

Тото Вольфф: «Я видел Джорджа после гонки на взвешивании FIA, и очевидно, что он расстроен сложившейся ситуацией. Но он продемонстрировал прекрасный пример спортивного духа, когда подошёл и поздравил Кими.

Я знаю Джорджа очень давно. Он переживает трудный период, но он также сыграл важную роль в том, чтобы этот молодой человек [Кими Антонелли] попал в нашу команду. Однако для гонщика это катастрофический момент».

Джордж Расселл начинал гонку со второго места, однако из-за проблем с силовой установкой потерял позиции на прямой перед первым поворотом. В Mercedes признали ответственность за произошедший сбой.

«Гонка в некотором роде отражает его сезон, ведь это была гонка,в которой он должен был победить, – продолжает Тото Вольфф. – Машина была быстра, но мы подвели Джорджа на первой прямой – отдача энергии оказалась не такой, какой должна была быть.

Именно поэтому сейчас я полностью на его стороне. Я и сам бывал в ситуациях, с которыми очень тяжело справиться. Поэтому тот факт, что он не вышел к прессе или уехал с трассы, абсолютно понятен. Я бы удивился, если бы он остался».