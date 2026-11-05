Mercedes не привезла обновлённый двигатель в Сан-Паулу

Команда Mercedes не задействует обновлённую в рамках программы ADUO силовую установку на Гран При Сан-Паулу.

Первоначально планировалось установить новинку на машины Кими Антонелли и Джорджа Расселла на этапе в Остине, однако этого не произошло. Не появилась обновлённая версия и в Мехико. В результате возможными этапами для её дебюта оставались Гран При Сан-Паулу и Лас-Вегаса. Однако, по информации GPBlog, в этот уик-энд болиды Mercedes будут оснащены прежней версией силовой установки.

После Гран При Сингапура Джордж Расселл сообщил, что следующая замена двигателя может состояться в Лас-Вегасе. Для британского гонщика это будет означать потерю позиций на старте, поэтому в Mercedes стремятся выбрать трассу, где ему будет проще отыграть отставание.

При этом в Mercedes пока официально не подтвердили, что новинка дебютирует на этапе в США.