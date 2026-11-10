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В Mercedes готовы помочь Расселлу занять второе место

Тото Вольфф заявил, что Mercedes поможет Джорджу Расселлу занять второе место в чемпионате после досрочной победы в Кубке конструкторов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.11.2026, 11:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Mercedes уже завоевала чемпионский титул и Кубок конструкторов. Руководителя команды Тото Вольффа спросили, попросит ли он Кими Антонелли поддержать Джорджа Расселла в оставшихся гонках, чтобы тот завершил сезон вторым в личном зачёте.

Тото Вольфф: «Я ещё не думал о чемпионате пилотов, но, конечно, мы очень хотим, чтобы он набрал максимальное количество очков в оставшихся гонках и занял второе место в личном зачёте. Нужно подумать, как мы можем этому помочь, но вполне возможно, что мы будем использовать все силы.

Победой в Кубке конструкторов мы обязаны и Джорджу. Это победа команды, а он – часть этой команды. Я очень рад, что он может насладиться этим моментом, поскольку это и его успех.

В этом году Джорджу порой приходилось непросто. И квалификация в Интерлагосе – хороший пример. Он доминировал и должен был легко завоевать поул, но ему сказали прервать попытку, и это решение было неправильным.

Впереди три гонки, в которых мы будем выкладываться на полную, а он восстановится. Я нисколько в этом не сомневаюсь. Джордж, как и все лучшие спортсмены, умеет проходить через сложные периоды – это только сделает его сильнее».

Источник

Тото Вольфф (237)Mercedes (967)

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