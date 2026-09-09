В Mercedes намерены ещё раз обновить двигатель до конца сезона

Команда Mercedes пересмотрела планы по развитию силовой установки и готовит обновление, которое представят до конца сезона. Мотористы из Бриксуорта получили разрешение на модернизацию в рамках программы ADUO, хотя в начале года не собирались менять конструкцию двигателя.

Как сообщает The Race, специалисты в Бриксуорте уже активно работают над новой спецификацией силовой установки. Точная дата её появления на гоночной трассе пока не определена. Предполагается, что новинка дебютирует на одном из этапов тройной серии Азербайджан-Малайзия-Сингапур.

Одним из ориентиров по срокам может стать штраф Джорджа Расселла за замену компонентов силовой установки. До конца сезона британскому гонщику, вероятно, не хватит доступного сейчас количества деталей. Поэтому дебют обновлённого двигателя могут совместить с вынужденной заменой силовой установки на машине Джорджа.

Пока неизвестно, какие именно элементы силовой установки дорабатывают инженеры Mercedes. На Гран При Италии команда не стала менять на машине Кими Антонелли все компоненты, хотя замена турбины, MGU-K, выхлопной системы и других деталей не привела бы к дополнительному штрафу. Это может свидетельствовать о намерении установить их позже — уже в обновлённой версии.

По информации издания, основные изменения, скорее всего, не затронут двигатель внутреннего сгорания. Одним из возможных направлений модернизации считается турбина: в Mercedes рассчитывают получить за счёт неё дополнительную прибавку мощности.

Обновлённая силовая установка будет доступна и клиентским командам Mercedes — McLaren, Alpine и Williams. Для Alpine это может повысить шансы в борьбе с Racing Bulls за пятое место в Кубке конструкторов.

В то же время новый мотор Mercedes станет плохой новостью для Ferrari. В Скудерии уже воспользовались правом на вторую доработку по ходу сезона, представив в Монце обновлённую силовую установку с акцентом на увеличение мощности двигателя внутреннего сгорания. Однако даже после этого на прямых итальянской трассы преимущество Mercedes над Ferrari оставалось заметным.

Кроме того, в Mercedes готовят масштабное обновление шасси, которое ожидается на этапе в Малайзии. В течение сезона команда осторожно расходовала бюджет на развитие машины и долго не привозила серьёзных новинок. Предыдущий крупный пакет обновлений появился на машинах Кими Антонелли и Джорджа Расселла на этапе в Монреале в конце мая.