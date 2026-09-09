Главная Новости Mercedes В Mercedes намерены ещё раз обновить двигатель до конца сезона
Новости

В Mercedes намерены ещё раз обновить двигатель до конца сезона

Mercedes готовит обновлённую силовую установку до конца сезона: модернизация, вероятно, затронет турбину и будет доступна McLaren, Alpine и Williams.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
09.09.2026, 20:12·3 мин
single
Фото: F1news.ru

Команда Mercedes пересмотрела планы по развитию силовой установки и готовит обновление, которое представят до конца сезона. Мотористы из Бриксуорта получили разрешение на модернизацию в рамках программы ADUO, хотя в начале года не собирались менять конструкцию двигателя.

Как сообщает The Race, специалисты в Бриксуорте уже активно работают над новой спецификацией силовой установки. Точная дата её появления на гоночной трассе пока не определена. Предполагается, что новинка дебютирует на одном из этапов тройной серии Азербайджан-Малайзия-Сингапур.

Одним из ориентиров по срокам может стать штраф Джорджа Расселла за замену компонентов силовой установки. До конца сезона британскому гонщику, вероятно, не хватит доступного сейчас количества деталей. Поэтому дебют обновлённого двигателя могут совместить с вынужденной заменой силовой установки на машине Джорджа.

Пока неизвестно, какие именно элементы силовой установки дорабатывают инженеры Mercedes. На Гран При Италии команда не стала менять на машине Кими Антонелли все компоненты, хотя замена турбины, MGU-K, выхлопной системы и других деталей не привела бы к дополнительному штрафу. Это может свидетельствовать о намерении установить их позже — уже в обновлённой версии.

По информации издания, основные изменения, скорее всего, не затронут двигатель внутреннего сгорания. Одним из возможных направлений модернизации считается турбина: в Mercedes рассчитывают получить за счёт неё дополнительную прибавку мощности.

Обновлённая силовая установка будет доступна и клиентским командам Mercedes — McLaren, Alpine и Williams. Для Alpine это может повысить шансы в борьбе с Racing Bulls за пятое место в Кубке конструкторов.

В то же время новый мотор Mercedes станет плохой новостью для Ferrari. В Скудерии уже воспользовались правом на вторую доработку по ходу сезона, представив в Монце обновлённую силовую установку с акцентом на увеличение мощности двигателя внутреннего сгорания. Однако даже после этого на прямых итальянской трассы преимущество Mercedes над Ferrari оставалось заметным.

Кроме того, в Mercedes готовят масштабное обновление шасси, которое ожидается на этапе в Малайзии. В течение сезона команда осторожно расходовала бюджет на развитие машины и долго не привозила серьёзных новинок. Предыдущий крупный пакет обновлений появился на машинах Кими Антонелли и Джорджа Расселла на этапе в Монреале в конце мая.

Источник

Mercedes (870)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация