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Мельбурн не готов переносить гонку на март

Гран При Австралии не сможет открыть сезон Формулы 1 2027 года: реконструкция Альберт-парка и школьные каникулы не позволят перенести этап на март.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.09.2026, 12:52·2 мин
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Фото: F1news.ru

Накануне Формула 1 представила календарь сезона 2027 года. Чемпионат должен стартовать сдвоенной серией этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии. При этом ситуация на Ближнем Востоке остаётся неопределённой, поэтому календарь теоретически может быть скорректирован.

Одним из возможных решений называют перенос Гран При Австралии с апреля на март, что позволило бы начать сезон в Мельбурне. Однако такой вариант невозможен из-за сроков реконструкции пит-лейна и паддока на трассе Альберт-парк. Об этом сообщил промоутер австралийского этапа Трэвис Олд.

«Даты проведения нашего этапа зафиксированы: 1-4 апреля, – говорит Олд. – На трассе идёт реконструкция большого объекта, и для этих работ установлены конкретные сроки. Мы фактически привязаны к 1-4 апреля, и нам будет сложно перенести гонку на другую дату».

Дополнительным препятствием для более раннего проведения гонки являются школьные каникулы в штате Виктория. Именно на этот период приходятся даты Гран При Австралии, поэтому промоутеры не заинтересованы в переносе этапа.

Если ситуация на Ближнем Востоке не позволит провести первые гонки сезона в Бахрейне и Джидде, с середины апреля на середину марта, вероятно, перенесут Гран При Китая. В таком случае именно этот этап откроет чемпионат.

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