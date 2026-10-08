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В McLaren ожидают прихода Ламбьязе уже в 2027 году

Гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе может присоединиться к McLaren уже в следующем году, а не в 2028-м, сообщил Зак Браун в эфире Sky Sport.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.10.2026, 09:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Ещё весной стало известно, что в 2028-м гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе перейдёт в McLaren. Там он займёт часть обязанностей гоночного директора и будет работать под руководством Андреа Стелла.

Столь поздний выход на новую должность указывал на длительность обязательного отпуска, который необходим для утраты актуальности конфиденциальной информации, доступной специалисту на прежнем месте работы. Похоже, сторонам удалось договориться о сокращении этого периода.

Руководитель McLaren Racing Зак Браун заявил в эфире Sky Sport: «Я полон оптимизма и надеюсь, что мы увидим его в цветах папайи в какой-то момент в следующем году.

Я очень доволен тем, что происходит на базе. Наши сотрудники отлично справляются со своей работой. После сложного начала сезона мы добились несомненных успехов в этом году, и сейчас я чувствую, что мы держим ситуацию под контролем».

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