В McLaren рассказали, как готовятся к Гран-при Испании

К Гран При Испании инженеры McLaren подготовили небольшие аэродинамические обновления для MCL40. При этом новое заднее антикрыло H-Wing, впервые применённое в Монце, не будет использоваться на этапе в Мадриде.

Технический директор McLaren по эффективности шасси Марк Темпл рассказал о подготовке команды к четырнадцатому этапу сезона.

Марк Темпл: «Новая трасса в Мадриде открывает перед нами большие возможности, но одновременно несёт определённый риск. У нас уже есть достаточно данных с симулятора о конфигурации трассы, расходе энергии и аэродинамических требованиях, но поведение шин на новом асфальте пока остаётся главным неизвестным фактором.

На свободных заездах в пятницу особенно важно понять, какое сцепление у покрытия трассы, и в каком оно состоянии. От этого будет зависеть дальнейшая работа по ходу уик-энда.

Трасса сама по себе довольно узкая, и от машины требуется хорошая стабильность на торможениях, особенно в поворотах. На медленных участках важно аккуратно проходить поребрики, при этом на трассе есть и несколько важных быстрых поворотов.

Мы продолжаем постепенно улучшать аэродинамику и механическое сцепление MCL40. На новых трассах преимущество получают те, кто быстрее адаптируется, поэтому наша задача заключается в том, чтобы с каждой сессией лучше понимать машину и постепенно прибавлять в скорости, чтобы в воскресенье добиться максимально возможного результата».