В McLaren продолжают совершенствовать MCL40

Технический директор McLaren по разработке болида, Нил Холди, поделился итогами анализа после первого этапа сезона Формулы-1, который прошёл в Мельбурне. По его словам, команда из Уокинга использовала собранные данные для дальнейшей работы над машиной в преддверии предстоящего Гран При Китая.

Нил Холди отметил, что с момента дебюта MCL40 на январских тестах инженеры тщательно изучили большой объём информации по различным направлениям. Австралийский этап предоставил команде ценный опыт и позволил оценить поведение болида в реальных гоночных условиях, что стало важным шагом в освоении нового технического регламента.

По словам Холди, команда видит большой потенциал для дальнейшего прогресса, однако предстоит ещё немало работы. Особое внимание специалисты McLaren уделяют раскрытию возможностей силовой установки и улучшению сцепления болида в поворотах.

В ближайших этапах коллектив McLaren намерен продолжить работу над этими ключевыми аспектами, чтобы максимально использовать возможности нынешней версии машины. Усилия прикладываются как на трассе, так и на базе в Уокинге для последовательного развития MCL40. В то же время в McLaren осознают, что на внедрение значительных обновлений потребуется ещё несколько гонок.

Готовясь к Гран При Китая, команда совместно с мотористами из HPP тщательно анализирует полученный в Австралии опыт, чтобы повысить эффективность работы болида и быть готовой к борьбе как в субботнем спринте, так и в основной гонке в воскресенье.