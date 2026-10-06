McLaren рассчитывает побороться за победу на Гран-при Сингапура

В McLaren признали, что итоги гонок в Баку и Сепанге оказались хуже ожидаемого. В команде рассчитывают исправить положение на ближайшем Гран При Сингапура и побороться за победу как в субботнем спринте, так и в воскресной гонке.

Нил Холди, технический директор McLaren Applied Engineering: «В Сингапуре очень жарко, поэтому на этой трассе особенно важно правильно настроить охлаждение двигателя, коробки передач и тормозов, а также следить за физическим состоянием гонщика.

В настройках машины необходим правильный баланс, чтобы сохранить аэродинамическую эффективность и при этом добиться хорошего поведения машины на кочках и поребриках.

На двух предыдущих этапах мы не смогли полностью реализовать потенциал машины, поэтому сейчас внимательно изучаем данные и постараться добиться от MCL40 максимума в Сингапуре. Возможно, наша машина не так хорошо подходит для медленных 90-градусных поворотов на трассе Марина-Бей, но в этом году мы уже видели, как расстановка сил меняется от трассы к трассе. Наша задача задача состоит в том, чтобы максимально использовать возможности машины во всех областях.

В уик-энд в формате со спринтом у нас меньше времени на работу в тренировках, поэтому подготовка перед этапом становится ещё важнее. Мы приедем с чётким планом, но должны быть готовы адаптироваться к меняющимся условиям на трассе, машине безопасности и возможным инцидентам.

Мы хотим выиграть спринт и главную гонку и знаем, что у нас быстрая машина, но нужно полностью реализовать её потенциал. Два последних этапа не принесли ожидаемых результатов, зато позволили собрать много полезной информации и показали области, в которых можно прибавить.

Теперь нужно оставить эти гонки позади и полностью сосредоточиться на том, чтобы добиться хорошего результата в Сингапуре. До конца сезона остаётся ещё семь этапов, поэтому в борьбе за места в первой тройке в обоих зачётах всё ещё ничего не решено».