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McLaren готовит новинки к финальным этапам сезона

McLaren готовит обновления, чтобы сократить отставание от Red Bull Racing, Mercedes и Ferrari и вернуть шансы на подиумы и победы в последних гонках сезона.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
12.10.2026, 16:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

По итогам четырёх последних Гран При McLaren набрала 52 очка — это худший результат среди четырёх ведущих команд. За этот же отрезок Red Bull Racing заработала 128 очков, Mercedes — 110, а Ferrari — 98.

После заметного прогресса в середине сезона и двух побед Ландо Норриса команда McLaren начала постепенно терять позиции. При этом в коллективе рассчитывают исправить ситуацию.

Андреа Стелла, руководитель команды: «Время ещё есть. Мы готовим некоторые обновления и надеемся, что они позволят сократить отставание от лидеров и уверенно претендовать на подиум без каких-либо потерь у соперников.

Сможем ли мы бороться за победы, вероятно, станет ясно только в последних трёх гонках, поскольку обновления будут внедряться постепенно».

Источник

Андреа Стелла (154)McLaren (893)

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