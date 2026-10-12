McLaren готовит новинки к финальным этапам сезона

По итогам четырёх последних Гран При McLaren набрала 52 очка — это худший результат среди четырёх ведущих команд. За этот же отрезок Red Bull Racing заработала 128 очков, Mercedes — 110, а Ferrari — 98.

После заметного прогресса в середине сезона и двух побед Ландо Норриса команда McLaren начала постепенно терять позиции. При этом в коллективе рассчитывают исправить ситуацию.

Андреа Стелла, руководитель команды: «Время ещё есть. Мы готовим некоторые обновления и надеемся, что они позволят сократить отставание от лидеров и уверенно претендовать на подиум без каких-либо потерь у соперников.

Сможем ли мы бороться за победы, вероятно, станет ясно только в последних трёх гонках, поскольку обновления будут внедряться постепенно».