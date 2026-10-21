В Маранелло усиливают подразделение, отвечающее за работу на симуляторе

Новый регламент выявил дополнительные проблемы и показал, что для победы одной скорости недостаточно. Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к следующему сезону Ferrari разрабатывает новую силовую установку и перестраивает моторостроительное подразделение.

Также принято решение укрепить ключевые отделы команды, включая группу специалистов, работающих с симулятором в Маранелло. Для этого из Mercedes пригласили Саша Фенестраза — аргентинского гонщика, которому предстоит сыграть важную роль в программе испытаний на симуляторе.

Конкурентоспособность на трассе всё чаще становится результатом напряжённой работы с математическими моделями, программами моделирования и вычислительным анализом. В Ferrari стремятся предоставить основным гонщикам предсказуемую, надёжную и конкурентоспособную машину, эффективную на разных трассах и в различных условиях.