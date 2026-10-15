Малайзия намерена принимать этап раз в несколько лет

В этом году трасса Сепанг впервые за девять лет вновь приняла этап Формулы 1 — выездной Гран При Бахрейна. Эксперимент оказался успешным: трибуны были заполнены, поэтому в Малайзии готовы повторить такой опыт, но не проводить гонку ежегодно.

Правительство Малайзии и промоутеры национального Гран При обсуждают вариант проведения этапа раз в несколько лет. Предполагается, что гонка будет чередоваться с одной или несколькими другими трассами.

Мохаммед Тауфик Джохари, министр по делам молодежи и спорта: «Есть предложение проводить гонку раз в несколько лет в сотрудничестве с другой страной. Мы начали обсуждение этой идеи, оцениваем возможность её реализации».