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Малайзия намерена принимать этап раз в несколько лет

Гран При Малайзии на трассе Сепанг могут проводить раз в несколько лет: правительство и промоутеры обсуждают ротацию этапа с другими автодромами.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.10.2026, 11:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

В этом году трасса Сепанг впервые за девять лет вновь приняла этап Формулы 1 — выездной Гран При Бахрейна. Эксперимент оказался успешным: трибуны были заполнены, поэтому в Малайзии готовы повторить такой опыт, но не проводить гонку ежегодно.

Правительство Малайзии и промоутеры национального Гран При обсуждают вариант проведения этапа раз в несколько лет. Предполагается, что гонка будет чередоваться с одной или несколькими другими трассами.

Мохаммед Тауфик Джохари, министр по делам молодежи и спорта: «Есть предложение проводить гонку раз в несколько лет в сотрудничестве с другой страной. Мы начали обсуждение этой идеи, оцениваем возможность её реализации».

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