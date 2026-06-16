В Мадриде показали главный трофей Гран-при Испании

В Мадриде состоялась официальная презентация новой городской трассы Madring, на которой в этом году пройдёт Гран При Испании.

Организаторы пригласили представителей СМИ, чтобы подробно рассказать о маршруте и продемонстрировать главный приз будущей гонки. Кубок выполнен в виде обруча и стал одним из центральных предметов обсуждения на мероприятии.

Особое внимание участников презентации привлёк ключевой поворот трассы, получивший название La Monumental. Как отмечают специалисты, именно на этом участке пилоты столкнутся с повышенной нагрузкой на автомобиль, а вариативность траекторий позволит увидеть самые разные подходы к прохождению поворота.

Карлос Хименес, операционный директор, отметил: «Уверен, гонщикам будет весело. Это не скучная городская трасса, а скорее «гибрид» с не самым скучным городским участком и с очень интересными и даже знаковыми поворотами, как La Monumental.

Эта трасса не имеет аналогов, по крайней мере, среди тех, что я видел, здесь будет интересно и гонщикам, и зрителям».