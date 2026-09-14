В Мадриде планируют реконструировать трассу уже к 2027 году.

После первой гонки на новом мадридском автодроме, где обгонов почти не было, организаторы Гран При Испании задумались об изменении конфигурации трассы.

Как сообщает The Race, корректировки могут затронуть три ключевых участка круга на MadRing. По количеству обгонов вчерашний этап, вероятно, оказался худшим в сезоне. Точной официальной статистики по сменам позиций пока нет, но предполагается, что показатель может быть даже ниже, чем в Монако, где за всю гонку было зафиксировано 10 обгонов.

При этом сама конфигурация мадридского кольца получила положительную оценку. В частности, на трассе оказалось крайне сложно проехать идеальный круг в квалификации. Однако опасения по поводу недостатка возможностей для обгонов появились ещё в начале гоночного уик-энда.

Наиболее вероятным местом для обгонов считается шикана 5-6 поворотов, расположенная после продолжительного скоростного участка. Вместе с тем её конфигурация осложняет проведение подобных манёвров. Вход в шикану получился очень узким, и ещё до начала уик-энда Оливер Берман заявил:

«Из-за того, что в зоне торможения трасса изгибается, там нет возможности занимать разные траектории, о чём можно только сожалеть. Вероятно, здесь был допущен некоторый недосмотр».

Вероятно, такая конфигурация шиканы связана с требованиями безопасности. Машины подходят к расположенному рядом туннелю на высокой скорости и под значительным углом.

В руководстве MadRing признают, что по ходу гонки на трассе происходило недостаточно событий. Уже к 2027 году планируется изменить три участка круга, чтобы увеличить количество возможностей для обгонов. Обсудить эти предложения FIA, гонщики и команды должны в ближайшие недели.

Первое изменение предполагает расширение трассы перед шиканой 5-6 поворотов. Это должно дать гонщикам больше пространства для борьбы за позиции ещё на подходе к этому участку. Сейчас изгиб трассы на входе в 5-й поворот и расположение поребрика не позволяют двум машинам двигаться бок о бок. Поэтому лидеру относительно легко удерживать позицию, а обгон в теории возможен лишь при крайне агрессивных действиях, которые всегда повышают риск аварии.

Пересмотреть также могут конфигурацию 13-го поворота, расположенного после бэнкинга La Monumental. В нынешнем виде торможение перед левым поворотом получается недостаточно интенсивным, поэтому условий для обгона практически нет. Более крутая форма поворота способна повысить вероятность борьбы за позицию.

Третьим проблемным участком назвали зону перед 20-м поворотом. Это один из самых узких отрезков трассы, с двух сторон ограниченный барьерами. Предлагается изменить вход в поворот и расположение отбойников, чтобы гонщики могли атаковать без риска не вписаться в него.

По информации британского издания, предложения по изменению конфигурации кольца на этих трёх участках направили FIA ещё до дебютной гонки. Однако необходимые экспертизы и согласования требуют времени, поэтому реализацию планов решили перенести на 2027 год.

Шарль Леклер считает, что серьёзная корректировка конфигурации не требуется: «Трасса отличная, особенно хорошо это видно по квалификации, и если честно, я считаю, что все отлично поработали, её создавая. Однако в гонке картина иная, но есть несколько поворотов, в которых не требуются большие изменения – достаточно внести небольшие переделки, и это существенно изменит характер борьбы на трассе».