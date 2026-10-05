Ватанабе уйдёт с поста президента HRC в конце года

В Honda Racing Corporation (HRC) продолжается смена руководителей. Стало известно, что в конце года должность президента гоночного подразделения японского автогиганта оставит Койджи Ватанабе, возглавлявший HRC с 2022 года.

Нынешний сезон складывается для Honda в Формуле 1 крайне непросто. Японские силовые установки сейчас использует только команда Aston Martin, занимающая последнее место в Кубке конструкторов. В сентябре, на фоне проблем Honda, стало известно о предстоящей смене руководителя разработки гоночных двигателей: с 1 октября Тэцуси Какуда уступит эту должность своему заместителю Йоитиро Фукао.

Койджи Ватанабе руководил всем спортивным направлением Honda, поэтому его уход имеет значительно больший масштаб. При этом в посвящённом кадровым изменениям пресс-релизе HRC говорится, что речь идёт о плановой ротации руководства, призванной укрепить управление компанией.

Койджи Ватанабе, родившийся в 1964-м, работает в Honda с 1987 года. За это время он прошёл постепенный путь по карьерной лестнице. С января HRC возглавит Кейчи Ясуда, который сейчас занимает должность вице-президента.

Койджи Ватанабе: «Для меня большая честь работать на посту президента HRC с моими замечательными коллегами. В прошлом HRC была компанией, которая занималась только мотогонками, а я добился включения в её сферу деятельности и автоспорта.

В 2022 году я был назначен на пост президента обновлённого подразделения, объединившего наши программы в области мото- и автоспорта. После этого мы решили вернуться в Формулу 1, расширили наше глобальное присутствие , реорганизовали американское подразделение в HRC USA и организовали филиал в Великобритании.

До конца оставшихся трёх месяцев президентства я буду делать всё, что моих силах, ради будущих побед».

Фото: F1news.ru

Кейчи Ясуда: «Я считаю, что моя миссия состоит в том, чтобы эффективно развивать наследие, основы которого были заложены Ватанабе, объединить усилия всех и каждого и направить на достижение одной цели – побед в гонках. Я буду применять весь свой опыт руководителя, полученный на посту главы зарубежных подразделений Honda Racing, в работе по укреплению нашей организации. Я намерен посвятить себя делу строительства HRC, ведь стоящие перед нами цели отвечают и интересам наших акционеров, и чаяниям болельщиков, чтобы мы смогли разделить радость побед».