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Началась продажа в Китае эксклюзивного седана: "Главный конкурент Maybach сильно удивил ценообразованием".

Новый седан JAC Motors Maextro S800 - конкурент Maybach S-Class, рассмотрим особенности и цену модели. Авто доступно на розничном рынке Китая в электрической и гибридной версиях, стоимость снижена до 708 тысяч юаней.
РедакцияР
Редакция
06.06.2025, 06:21·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Новинку JAC Motors, разработанную в сотрудничестве с Huawei, представили на китайском розничном рынке. Речь идет о флагманском седане Maextro S800, который позиционируется как прямой конкурент Mercedes-Maybach S-Class.

По информации CarExpo, интерьер новинки вдохновлен дизайном Maybach, а в нем также присутствуют элементы Rolls-Royce. На старте продаж Maextro S800 доступен в электрической и гибридной версиях.

Изначально JAC Motors планировал продавать автомобиль как представительскую модель с высокой ценой в районе миллиона юаней (около 140 тысяч долларов). Однако старт продаж показал изменение стратегии, и цена на Maextro S800 составляет 708 тысяч юаней.

Эксперты отмечают, что уровень роскоши у нового седана ничем не уступает Maybach. Также технические характеристики впечатляют: гибридная версия оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем и 65-киловаттным аккумулятором. При этом китайская модель почти втрое дешевле. Стоимость Maybach в Китае начинается с двух миллионов юаней.

Ранее у нас уже было информация о том, как пять автомобилей из Японии опередили конкурентов и стали самыми популярными на рынке.

Фото: androidmagazine.eu.

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