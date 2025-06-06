Началась продажа в Китае эксклюзивного седана: "Главный конкурент Maybach сильно удивил ценообразованием".

Новинку JAC Motors, разработанную в сотрудничестве с Huawei, представили на китайском розничном рынке. Речь идет о флагманском седане Maextro S800, который позиционируется как прямой конкурент Mercedes-Maybach S-Class.

По информации CarExpo, интерьер новинки вдохновлен дизайном Maybach, а в нем также присутствуют элементы Rolls-Royce. На старте продаж Maextro S800 доступен в электрической и гибридной версиях.

Изначально JAC Motors планировал продавать автомобиль как представительскую модель с высокой ценой в районе миллиона юаней (около 140 тысяч долларов). Однако старт продаж показал изменение стратегии, и цена на Maextro S800 составляет 708 тысяч юаней.

Эксперты отмечают, что уровень роскоши у нового седана ничем не уступает Maybach. Также технические характеристики впечатляют: гибридная версия оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем и 65-киловаттным аккумулятором. При этом китайская модель почти втрое дешевле. Стоимость Maybach в Китае начинается с двух миллионов юаней.

Ранее у нас уже было информация о том, как пять автомобилей из Японии опередили конкурентов и стали самыми популярными на рынке.

Фото: androidmagazine.eu.