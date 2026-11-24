Казахстанский автомобильный союз (КАО) представил пять моделей, которые местные автозаводы выпускали наиболее активно за десять месяцев 2026 года. Первое место занял Chevrolet Cobalt. За этот же период производство легковых автомобилей в республике увеличилось на 38,7%.

С января по октябрь казахстанские предприятия произвели 31 629 автомобилей Chevrolet Cobalt. Вторую позицию занял кроссовер Hyundai Tucson — 11 239 машин. Третьим стал Kia Sportage, объём выпуска которого достиг 7922 автомобилей.

Четвёртое место в рейтинге занял Hyundai Mufasa. За десять месяцев его тираж составил 7526 экземпляров. Пятёрку лидеров замкнул Changan CS35 Max — в Казахстане произвели 5655 таких автомобилей.

Среди предприятий отрасли первое место по итогам десяти месяцев занял костанайский автозавод Allur («СарыаркаАвтоПром»). На его мощностях выпустили 64 310 единиц техники. Вторым стал алматинский Astana Motors Manufacturing Kazakhstan, где собрали 47 464 автомобиля.

Третью строчку по объёму производства занял завод Hyundai Trans Kazakhstan, выпустивший 29 191 автомобиль. Далее расположилось предприятие Kia Qazaqstan с результатом 15 227 машин за отчётный период.

Согласно данным Бюро национальной статистики Казахстана, в январе — октябре 2026 года в республике произвели 166 590 единиц автомобильной техники. Это на 34,6% больше показателя за аналогичный период годом ранее. На легковые автомобили пришлось 155 266 единиц.

Президент КАО Анар Макашева отметила, что казахстанский автопром продолжает демонстрировать высокие темпы роста. Дальнейшее развитие отрасли она связывает с увеличением уровня локализации, расширением выпуска автомобильных компонентов и промышленной кооперацией.