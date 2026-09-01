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В Казахстане стартовали продажи автомобилей Volkswagen, собранных в Китае.

Volkswagen возобновил продажи в Казахстане: доступны четыре модели китайской сборки — Bora, Passat, Tayron и Talagon; к 2030 году сеть расширят до 25 дилеров.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.09.2026, 11:52·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В конце августа в Казахстане начались официальные продажи автомобилей Volkswagen китайского производства. На первом этапе местным покупателям доступны четыре модели марки: Bora, Passat, Tayron и Talagon. В дальнейшем линейку планируют дополнить тремя автомобилями Jetta — VA7, VS7 и VS8.

Как напоминает портал Wroom, до 2022 года на рынке Казахстана массово продавались автомобили Volkswagen российского производства, тогда как поставки машин немецкого бренда из Европы оставались ограниченными. Позже присутствие компании в стране сократилось до минимума. Теперь Volkswagen возвращается на рынок, но уже с автомобилями китайской сборки, производство которых организовано на СП FAW-Volkswagen.

На все четыре модели немецкой марки распространяется гарантия 3 года или 100 тысяч км пробега. Ранее также сообщалось, что многие из этих автомобилей уже прошли либо проходят сертификацию для стран ЕАЭС. На начальном этапе Volkswagen намерен открыть шесть представительств в крупных городах Казахстана, а к 2030 году увеличить дилерскую сеть в стране до 25 филиалов. При этом продавать будут исключительно автомобили китайского производства.

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Легковые автомобили (831)Продажи (1145)Китай (29)Казахстан (36)Volkswagen (296)

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