Катар сохраняет оптимизм в ожидании Формулы-1

Ранее сообщалось, что ноябрьский этап MotoGP в Катаре может не состояться из-за неопределённой политической обстановки в регионе. Решение о проведении этапа Формулы 1 примут в середине сентября. При этом президент Катарской федерации Абдул Рахман бин Абдуллатиф Аль Маннаи считает, что все запланированные мероприятия пройдут.

Абдул Рахман бин Абдуллатиф Аль Маннаи: «В Катаре уже несколько месяцев безопасно. Наш аэропорт работает на 100%, включая транзитные рейсы между Азией и Европой. Если вы посетите Катар, вы увидите, что мы вернулись к нормальной жизни, поэтому мы с нетерпением ждем возможности снова проводить гонки.

Мы активно готовимся к MotoGP, ведём переговоры с Формулой 1. Конечно, есть вещи, которые мы не можем предсказать. Ситуация постоянно меняется, но в последнее время здесь довольно спокойно.

Мы не можем остановить реализацию планов. Мы должны быть готовы. Мы действуем шаг за шагом, оценивая ситуацию. Но пока всё хорошо. Всё идёт по плану».