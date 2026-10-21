Катар готовится принять этапы MotoGP и Формулы-1

Директор трассы в Катаре Абдулазиз Али Аль-Муханнади сообщил, что подготовка к этапам MotoGP и Формулы 1 продолжается в полном объёме, несмотря на напряжённую обстановку в регионе.

Абдулазиз Али Аль-Муханнади: «Мы с нетерпением ждём возвращения международных соревнований на автодром Лосаил в ноябре, где с промежутком в три недели пройдут два самых ожидаемых события в спортивном календаре.

Подготовка близка к завершению, наши сотрудники сосредоточены на том, чтобы каждый аспект работы автодрома обеспечил болельщикам незабываемые впечатления, как это происходит каждый год».