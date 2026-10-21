Главная Новости Катар готовится принять этапы MotoGP и Формулы-1
Новости

Катар готовится принять этапы MotoGP и Формулы-1

Автодром Лосаил в Катаре готовит этапы MotoGP и Формулы 1 в ноябре: директор трассы подтвердил завершение подготовки несмотря на напряжённость в регионе.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.10.2026, 16:41·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Директор трассы в Катаре Абдулазиз Али Аль-Муханнади сообщил, что подготовка к этапам MotoGP и Формулы 1 продолжается в полном объёме, несмотря на напряжённую обстановку в регионе.

Абдулазиз Али Аль-Муханнади: «Мы с нетерпением ждём возвращения международных соревнований на автодром Лосаил в ноябре, где с промежутком в три недели пройдут два самых ожидаемых события в спортивном календаре.

Подготовка близка к завершению, наши сотрудники сосредоточены на том, чтобы каждый аспект работы автодрома обеспечил болельщикам незабываемые впечатления, как это происходит каждый год».

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
НовостиСтатьи

ESTEO MX: официальная премьера в Москве

Редакция·17.06.2026
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация