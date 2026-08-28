В карьере Робина Райкконена грядут значительные изменения

Джино Розато, крёстный отец Робина Райкконена и давний друг чемпиона мира 2007 года, отмечает заметный прогресс 11-летнего гонщика. Райконен-младший выступает в юниорских соревнованиях по картингу в разных странах Европы, и Розато допускает, что в будущем тот сможет дойти до Формулы 1.

«По своей натуре я вообще большой энтузиаст, но как крёстный отец Робина несколько иначе воспринимаю его успехи и вполне могу представить его за рулём гоночной машины, – приводит слова Розато финская газета Ilta-Sanomat. – Разумеется, я имею в виду, что он поступит в гоночную академию одной из команд чемпионата мира. Мы уже над этим работаем и в настоящий момент оцениваем возможные варианты».

Розато и Райкконен-старший подружились в период выступлений Кими за Ferrari. Поэтому можно предположить, что речь идёт об академии команды из Маранелло. Однако Джино не стал ни подтверждать, ни опровергать эту версию.

«Пусть это будет сюрпризом, – сказал он. – Мы должны делать то, что больше всего подходит мальчишке, а не то, что больше подходит его фамилии. Имя открывает многие двери, и мы должны быть уверены, что эти двери останутся открытыми, поэтому готовим правильную программу и опираемся на поддержку правильных людей. Надеюсь, уже в этом году мы сможем поделиться важной новостью.

Родители Робина очень спокойно ко всему тому относятся, Кими смотрит на всё максимально реалистично. Он не их тех безумных родителей, которые уверяют, что их отпрыск – новый Сенна. Если Кими в какой-то момент увидит, что Робин теряет интерес к автоспорту или не показывает высокие результаты, не думаю, что он продолжит всем этим заниматься.

Фото: F1news.ru

Тогда особого смысла продолжать уже не будет, ведь каждый карьерный шаг должен быть оправдан. Но я видел, как Робин управляет снегоходом, видел его в седле кроссового мотоцикла, видел, как он гонят на аквабайке. У него от природы талант к скорости. При этом он абсолютно спокойный и тихий мальчишка – но очень быстрый и вообще ничего не боится.

С утра и до ночи он думает только о гонках – Кими его не заставляет. Робин на него похож, он не волнуется, общаясь с прессой, ему надо просто предоставить карт – и всё. Так что сначала его надо определить в гоночную академию, и это поможет ему постепенно прогрессировать. Программа во всех случаях одна и та же – Ф4, Ф3, Ф2 и Формула 1.

На каждом из этапов есть свои препятствия, но пока всё идёт неплохо. Надо понимать, что путь к вершине очень труден и долог. Если Робин намерен его преодолеть и если по-настоящему хорошо себя покажет, то будет постепенно продвигаться вперёд. В противном случае никто не станет этим заниматься».