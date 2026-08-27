В июле выпуск легковых автомобилей сократился, тогда как грузовых — увеличился.

Росстат сообщает, что за 7 месяцев 2026 года в России произведено 444 тыс. легковых автомобилей. Это на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в июле выпуск составил 65,8 тыс. машин, снизившись на 1,7% в годовом выражении.

За январь – июль российские предприятия изготовили 70,2 тыс. грузовых автомобилей — на 8,4% меньше результата за 7 месяцев 2025 года. При этом в июле с конвейеров сошло 9,9 тыс. грузовиков, что на 21,3% превышает показатель того же месяца прошлого года.

В июле на многих автозаводах начинается плановый корпоративный отпуск, который обычно завершается уже в августе. На этот период производство приостанавливали АВТОВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ и тульский завод Haval.

Одновременно в июле АВТОВАЗ начал выпуск обновленного внедорожника LADA Niva Legend. На предприятии холдинга «АГР» в Шушарах стартовало производство по полному циклу седана TENET A8 и полноприводной версии кроссовера JELAND J6. Калининградский завод «Автотор» локализовал сборку кроссовера Changan CS75 Plus и запустил сварочную линию для выпуска автомобилей SWM.