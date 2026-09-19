Имола готовится к проведению финала сезона

Ситуация в странах Ближнего Востока остаётся крайне тревожной, и FIA вынуждена реагировать на происходящее. Два дня назад стало известно об отмене финала сезона чемпионата мира по ралли, который должен был пройти с 11 по 14 ноября в Саудовской Аравии.

В результате календарь WRC будет включать не 14, а 13 этапов. Чемпионат завершится гонкой Rally Italia Sardegna, которая состоится на острове Сардиния в первый уик-энд октября.

В Формуле 1 пока не спешат объявлять о столь же очевидном решении. Причина заключается не в сомнениях относительно его целесообразности.

Как сообщает онлайн-издание Formulapassion.it, это «вызвано сопротивлением Абу-Даби. Именно арабская сторона должна официально объявить, что отказывается от проведения гонки, как того требуют действующие контракты».

Промоутеры Гран При Абу-Даби тем временем продолжают продавать билеты в гостевые зоны, рассчитывая на возможность безопасного проведения гонки. Кроме того, ни Liberty Media, ни Мохаммед бен Сулайем не хотят оказывать чрезмерное давление на крайне важных арабских партнёров.

При этом уже некоторое время обсуждается вариант проведения финала сезона не на автодроме Яс-Марина в Абу-Даби, а на классической трассе в Имоле.

По данным итальянского издания, переговоры с Формулой 1 идут уже давно. В Имоле начинают готовиться к приёму гонки, хотя официального решения пока нет. Некоторые планы уже составлены: в частности, известно возможное время старта. Если ожидания руководства автодрома имени Энцо и Дино Феррари оправдаются, 6 декабря финальный этап сезона начнётся ровно в полдень.

Для европейских этапов такое время старта является необычным. Оно позволит максимально использовать самые тёплые часы дня, хотя в первую неделю декабря температура в этом регионе в среднем редко превышает +11 градусов. Кроме того, в это время года быстро темнеет: закат происходит вскоре после 16.30.

Предположительно, гонка получит название Il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna — именно так этап в Имоле официально назывался в предыдущие годы начиная с 2021-го. По имеющейся информации, команды уже начали бронировать гостиницы в этой части региона Эмилия-Романья.

Материал Formulapassion.it завершается следующей фразой: «Если коротко, в Имоле вполне обоснованно надеются, однако сначала в Абу-Даби должны объявить об отказе».