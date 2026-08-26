Имола готова принять гонку в случае необходимости

Ранее сообщалось, что при продолжении конфликта на Ближнем Востоке Формуле 1 может потребоваться отменить гонки в Катаре и Абу-Даби. В таком случае финал сезона перенесут на одну из европейских трасс. Среди наиболее вероятных вариантов называют Имолу, и в Италии уже готовятся к подобному сценарию.

Президент Автомобильного клуба Италии Джеронимо Ла Русса сообщил, что организация совместно с правительством и спортивными властями готова принять дополнительный этап. Это может потребоваться, если международная обстановка приведёт к дальнейшим изменениям календаря Формулы 1.

По словам Ла Руссы, в ACI уже приступили к предварительной подготовке возможного этапа в Имоле. При этом окончательное решение пока не принято.