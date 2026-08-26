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Имола готова принять гонку в случае необходимости

Формула 1 может перенести финал сезона в Имолу: ACI и власти Италии начали подготовку к этапу на фоне возможной отмены гонок в Катаре и Абу-Даби.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.08.2026, 13:53·1 мин
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Фото: F1news.ru

Ранее сообщалось, что при продолжении конфликта на Ближнем Востоке Формуле 1 может потребоваться отменить гонки в Катаре и Абу-Даби. В таком случае финал сезона перенесут на одну из европейских трасс. Среди наиболее вероятных вариантов называют Имолу, и в Италии уже готовятся к подобному сценарию.

Президент Автомобильного клуба Италии Джеронимо Ла Русса сообщил, что организация совместно с правительством и спортивными властями готова принять дополнительный этап. Это может потребоваться, если международная обстановка приведёт к дальнейшим изменениям календаря Формулы 1.

По словам Ла Руссы, в ACI уже приступили к предварительной подготовке возможного этапа в Имоле. При этом окончательное решение пока не принято.

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