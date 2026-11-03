Honda признала ответственность за сход в Мехико

В Honda признали ответственность за двойной сход Aston Martin на Гран При Мехико.

Главный инженер и руководитель гоночной бригады Honda Racing на трассе Шинтаро Орихара заявил, что японский производитель недооценил нагрузку на систему охлаждения силовой установки, возникшую на расположенной в высокогорье трассе.

Шинтаро Орихара: «Мы знали, что из-за большой высоты над уровнем моря в Мехико система охлаждения столкнётся с дополнительными нагрузками по сравнению с другими трассами. Однако нагрузка на контур охлаждения ERS оказалась выше, чем мы ожидали. Именно поэтому нам пришлось останавливать машины на трассе в разных сессиях.

Несмотря на то что на тренировках мы смогли проехать немало кругов, проблемы возникли и в квалификации, и в гонке.

На каждом этапе в этом году нам нужно извлекать уроки, которые помогут подготовиться к 2027-му, даже если эти уроки даются нелегко. У нас накопилось много данных, которые мы сможем использовать в следующем году на этой трассе, в том числе по турболагу. Мы будем работать над решениями».