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Honda признала ответственность за сход в Мехико

В Honda признали ошибку после двойного схода Aston Martin на Гран-при Мехико: нагрузка на систему охлаждения ERS в высокогорье превысила ожидания.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.11.2026, 15:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

В Honda признали ответственность за двойной сход Aston Martin на Гран При Мехико.

Главный инженер и руководитель гоночной бригады Honda Racing на трассе Шинтаро Орихара заявил, что японский производитель недооценил нагрузку на систему охлаждения силовой установки, возникшую на расположенной в высокогорье трассе.

Шинтаро Орихара: «Мы знали, что из-за большой высоты над уровнем моря в Мехико система охлаждения столкнётся с дополнительными нагрузками по сравнению с другими трассами. Однако нагрузка на контур охлаждения ERS оказалась выше, чем мы ожидали. Именно поэтому нам пришлось останавливать машины на трассе в разных сессиях.

Несмотря на то что на тренировках мы смогли проехать немало кругов, проблемы возникли и в квалификации, и в гонке.

На каждом этапе в этом году нам нужно извлекать уроки, которые помогут подготовиться к 2027-му, даже если эти уроки даются нелегко. У нас накопилось много данных, которые мы сможем использовать в следующем году на этой трассе, в том числе по турболагу. Мы будем работать над решениями».

Источник

Aston Martin (698)

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