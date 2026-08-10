В Honda уверяют: «Новый двигатель будет эффективнее»

К предстоящему Гран При Венгрии команда Aston Martin F1 реализовала масштабную программу технических обновлений. На болиде было внедрено более пятнадцати новых элементов, что позволило Фернандо Алонсо впервые в текущем сезоне выйти во вторую часть квалификации.

Следующий этап чемпионата пройдет в Зандфорте, где коллектив готовит новую серию модернизаций шасси. Однако ключевым моментом станет появление обновленной версии силовой установки Honda, которая призвана стать более мощной и эффективной для модели AMR26.

Главный инженер и руководитель гоночной бригады Honda, Шинтаро Орихара, отметил: «Точных цифр назвать не могу, но мы достигли цели, которую перед собой ставили. Я уверен в той работе, что специалисты Honda Racing Corporation провели на нашей базе в Сакуре».

Орихара подчеркнул, что коллектив сосредоточился на совершенствовании эффективности работы двигателя, уделяя особое внимание параметрам процесса сгорания топливной смеси. Подробности модернизации остаются конфиденциальными, однако инженер поделился основными направлениями изменений.

«Мы модернизировали конфигурацию камеры предварительного сгорания для ускорения воспламенения топливо-воздушной смеси, а также усовершенствовали ряд компонентов системы смазки с целью снижения потерь от трения. В целом, в конструкцию двигателя было внесено множество доработок для повышения его эффективности», — добавил представитель Honda.

Команда планирует представить новую силовую установку на этапе в Нидерландах и рассчитывает оценить эффективность нововведений уже в Зандфорте.