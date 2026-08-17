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Honda рассчитывает завоевать очки в Зандфорте

Honda представила обновлённую силовую установку RA626H для Aston Martin: доработанный двигатель дебютирует на Гран-при Нидерландов и поможет бороться за очки.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.08.2026, 18:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

В Aston Martin и Honda уже не раз сообщали о намерении представить обновлённую силовую установку на Гран При Нидерландов. Сегодня пресс-служба Honda Racing раскрыла некоторые подробности доработанного двигателя RA626H. В японской компании рассчитывают, что благодаря новинке Aston Martin сможет побороться за очки в Зандфорте.

«В первой гонке второй половины сезона после летнего перерыва Honda представит обновлённую силовую установку и вместе с командой Aston Martin продолжит работу над повышением её эффективности, – говорится в опубликованном заявлении. – Обновлённая силовая установка RA626H получила дополнительную мощность благодаря доработке двигателя внутреннего сгорания, а также небольшим доработкам аккумулятора и других компонентов.

В Honda максимально использовали доступный в рамках ADUO бюджет на доработку двигателя и время для стендовых испытаний, чтобы повысить эффективность силовой установки.

Перед летним перерывом на Гран При Венгрии Aston Martin представила много технических новинок для AMR26, которые подтвердили правильность выбранного направления развития, а также эффективность доработок.

Команда также подготовила новинки к Гран При Нидерландов, и теперь всё внимание сосредоточено на результатах. Сочетание более конкурентоспособной AMR26 и силовой установки Honda второй спецификации должно дать дополнительный эффект и позволить команде включиться в борьбу в середине пелотона и бороться за очки».

Источник

Aston Martin (620)

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