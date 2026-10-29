В Honda допускают возникновение сложностей в Мехико

Автодром имени братьев Родригес расположен на высоте 2240 метров над уровнем моря. В таких условиях двигатели внутреннего сгорания испытывают нехватку кислорода, из-за чего топливная смесь становится беднее, а мощность снижается примерно на 20-25%.

В силовых установках предыдущего поколения использовался мотор-генератор MGU-H. Он располагался рядом с турбиной и работал вместе с ней, частично компенсируя потерю мощности двигателя внутреннего сгорания. Об этом в разговоре с журналистами сообщил Шинтаро Орихара, главный инженер и руководитель гоночной бригады Honda Racing.

«Это действительно так, – подтвердил японский моторист, и его цитирует испанская газета Marca – Нам впервые предстоит провести гонку в Мехико в условиях действия нового регламента. До прошлого года в силовых установках были мотор-генераторы MGU-H, которые обеспечивали определённую поддержку, но сейчас их нет, и нам предстоит непростое испытание.

Например, раньше, даже когда двигатель работал на холостом ходу, мы обычно использовали MGU-H для создания необходимого давления наддува, но сейчас такой поддержки нет. Думаю, не только у Honda, но и у всех остальных производителей силовых установок будут проблемы с силовыми установками, причём дело не только в снижении мощности.

В Мехико скорость вращения турбины обычно очень высока, чтобы обеспечить нужный приток воздуха. Нам предстоит всё проанализировать, и в худшем случае мы будем вынуждены вводить определённые ограничения. Разумеется, мы провели множество стендовых испытаний, и полагаем, что внешние условия почти не будут сказываться на работе двигателя, но это ещё предстоит проверить на практике.

На нашей базе в Сакуре в ходе тестов мы воспроизводили условия, похожие на Мехико, и представляем, что может произойти. Но будет интересно проверить, как здесь будет работать турбокомпрессор. У турбины есть ограничения по скорости вращения, и если число её оборотов будет приближаться к пределу, мы сможем найти приемлемое решение, но пока у нас особых тревог нет».

О возможных технических трудностях, с которыми сталкивается Aston Martin, рассказал Майк Крак, гоночный директор команды: «Теперь уже невозможно просто разграничить, какую часть работы выполняет шасси, а какую – двигатель. Сейчас все системы настолько интегрированы и взаимосвязаны, что очень сложно определить, какие элементы отвечают за возникающие проблемы, а какие наоборот, обеспечивают позитивное влияние. Так что в теории нам предстоит решать задачу с многими неизвестными.

По-моему, последний раз наша команда зарабатывала очки в Мехико в 2021 году. После этого мы постоянно сталкивались с различными проблемами, связанными с тормозами и с повреждениями машины. И при прежнем регламенте в предыдущие годы нам не удавалось показывать на этой трассе хорошие результаты.

Мы пытаемся понять, что происходит с машиной, но здесь совершенно особые условия из-за высокого расположения автодрома над уровнем моря. Поскольку сезон состоит из 24 гонок, то у нас нет возможности разрабатывать особую версию машины для одного конкретного этапа.

Полагаю, за несколько лет мы так до конца и не разобрались, какого рода проблемы нам мешают, но всё-таки надеемся в этом году выступить лучше».