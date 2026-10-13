Honda опровергла заявление Алонсо о поломке турбины

В Сингапуре Фернандо Алонсо начал гонку с пит-лейна. После квалификации команда заменила на его автомобиле элементы силовой установки и изменила настройки подвески, нарушив требования «закрытого парка».

В комментарии испанской AS гонщик Aston Martin объяснил, что причиной замены стала неисправность турбины. Однако после финиша главный инженер и руководитель гоночной бригады Honda Racing Шантаро Орихара заявил, что турбина была исправна, а решение о замене приняли по просьбе гонщика.

Шинтаро Орихара: «Турбина не была сломана. Мы решили заменить этот компонент после комментариев Фернандо. По данным телеметрии мы не обнаружили никаких проблем, но гонщик – лучший датчик, поэтому мы решили прислушаться к его замечаниям и заменить компонент.

К счастью, до следующей гонки у нас есть две недели. За это время мы всё проверим, чтобы убедиться, что турбина работает как следует».

Фернандо Алонсо сообщил и о других проблемах с силовой установкой, возникших по ходу гонки: «В гонке у нас было много проблем с отдачей энергии. Энергия не всегда была доступна и расходовалась тогда, когда нужно, особенно после режимов виртуального автомобиля безопасности. Из-за этого мы потеряли много позиций и времени. Нам нужно разобраться с этой проблемой».

Орихара, комментируя слова Алонсо, отметил: «Одна из сложностей на трассах такого типа при нынешнем регламенте связана с управлением энергией. В каждом повороте возможности для рекуперации энергии разные.

Кроме того, нам приходится искать правильные настройки, чтобы обеспечить плавность работы силовой установки и эффективное использование режима повышенной мощности при движении за другой машиной.

Насколько я понимаю, другие производители тоже работают над тем, чтобы добиться оптимальной плавности работы и сохранить эффективность повышенной мощности в таких условиях».