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Honda не будет дорабатывать двигатель в этом году

Honda не планирует серьёзных обновлений силовой установки в этом году: следующий большой шаг команда сделает к первой гонке Формулы-1 сезона-2027.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
07.09.2026, 13:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Во время уик-энда в Монце в Aston Martin сообщили, что до конца этого года не намерены проводить серьёзные обновления шасси. Исключение составят работы, направленные на снижение веса, а также испытания компонентов для 2027-го.

Теперь с аналогичной позицией выступили мотористы Honda. Следующий крупный этап развития силовой установки команда планирует к первой гонке следующего сезона.

Шинтаро Орихара, главный инженер и руководитель гоночной бригады Honda Racing: «У нас есть утверждённая программа развития силовой установки. Всё идёт по плану. Мы знаем, где мы сейчас находимся. Основываясь на нашей дорожной карте, мы сделаем следующий большой шаг к первой гонке следующего сезона.

Сложно сказать, сократим ли мы отставание к первой гонке. Мы продолжаем работать над его уменьшением, но, как я уже говорил, в этом году серьёзных обновлений у нас не будет».

Источник

Aston Martin (632)

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