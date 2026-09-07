Honda не будет дорабатывать двигатель в этом году

Во время уик-энда в Монце в Aston Martin сообщили, что до конца этого года не намерены проводить серьёзные обновления шасси. Исключение составят работы, направленные на снижение веса, а также испытания компонентов для 2027-го.

Теперь с аналогичной позицией выступили мотористы Honda. Следующий крупный этап развития силовой установки команда планирует к первой гонке следующего сезона.

Шинтаро Орихара, главный инженер и руководитель гоночной бригады Honda Racing: «У нас есть утверждённая программа развития силовой установки. Всё идёт по плану. Мы знаем, где мы сейчас находимся. Основываясь на нашей дорожной карте, мы сделаем следующий большой шаг к первой гонке следующего сезона.

Сложно сказать, сократим ли мы отставание к первой гонке. Мы продолжаем работать над его уменьшением, но, как я уже говорил, в этом году серьёзных обновлений у нас не будет».