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Honda сменит руководителя разработки двигателей для Формулы-1

Honda сменит руководителя разработки моторов для Формулы-1: с октября Тэцуси Какуда уступит пост Йоитиро Фукао накануне нового регламента Формулы-1 2026 года.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
14.09.2026, 10:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

В рамках плановой ротации, характерной для японских компаний, Тэцуси Какуда, ранее отвечавший за разработку моторов Honda для Формулы 1, с начала октября передаст свои полномочия заместителю Йоитиро Фукао.

Фукао более двух десятилетий работает в автоспортивной структуре Honda. За это время он занимал различные должности в программах Формулы 1 и MotoGP.

«В связи с появлением нового регламента в 2026-м и дальнейших изменений в 2027-м, Honda стремится создать надежную структуру разработки и построить конкурентоспособную силовую установку, перейдя к новой структуре на раннем этапе», — говорится в заявлении Honda.

Источник

Honda (174)

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