Honda сменит руководителя разработки двигателей для Формулы-1

В рамках плановой ротации, характерной для японских компаний, Тэцуси Какуда, ранее отвечавший за разработку моторов Honda для Формулы 1, с начала октября передаст свои полномочия заместителю Йоитиро Фукао.

Фукао более двух десятилетий работает в автоспортивной структуре Honda. За это время он занимал различные должности в программах Формулы 1 и MotoGP.

«В связи с появлением нового регламента в 2026-м и дальнейших изменений в 2027-м, Honda стремится создать надежную структуру разработки и построить конкурентоспособную силовую установку, перейдя к новой структуре на раннем этапе», — говорится в заявлении Honda.