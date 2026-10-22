Хоккенхайм рассказал о переговорах с Формулой-1

В 2019 году автодром в Хоккенхайме в последний раз принимал этап Формулы 1. После этого неоднократно обсуждалось возможное возвращение Гран При Германии, однако до заключения контракта дело пока не дошло.

Управляющий директор автодрома Йорн Теске рассказал о переговорах с Формулой 1 и обозначил вопросы, которые необходимо решить для достижения конкретных договорённостей.

Йорн Теске: «Формула 1 внимательно следит за тем, что происходит на Хоккенхаймринге. Мы ведём переговоры, и для чемпионата, разумеется, важно, чтобы наша трасса соответствовала всем необходимым требованиям.

Сейчас идёт строительство Motorworld – нового комплекса для приёма гостей на территории автодрома. Комплекс выглядит впечатляющим, но сам по себе не является необходимым условием для проведения гонки. Думаю, гораздо больше внимания будет уделено тому, насколько вся инфраструктура трассы готова принять этап Формулы 1.

Тем не менее, опубликованные нами фотографии произвели впечатление на всех, в том числе, полагаю, на Стефано Доменикали. Это действительно великолепное здание, которое показывает, что на трассе происходят реальные перемены.

Когда правительство или целая страна проявляют интерес к Формуле 1 и заявляют, что гонка важна, то это многое меняет. Посмотрите на Руанду, которая сейчас фигурирует в новостях. Иногда нас удивляет, насколько невысоко Формула 1 котируется в Германии. И это в стране с развитой автомобильной промышленностью.

Мы, конечно, хотели бы получить гораздо больше поддержки, но если говорить откровенно, то шансы на государственное финансирование практически равны нулю.

Нам необходимо решить ещё множество вопросов, поэтому пока мы не можем объявить о чём-то конкретном. Так что возвращение Формулы 1 пока остаётся скорее теорией».

Отвечая на вопрос о возможной замене другой гонки, Йорн Теске отметил, что Хоккенхайм мог бы рассмотреть такой вариант при наличии долгосрочных перспектив.

Теске сказал: «Если проведение гонки вместо другого этапа существенно повысит шансы заключить многолетний контракт с Формулой 1 и обеспечить долгосрочное будущее, то мы обязательно рассмотрим такую возможность.

Но если речь идёт только об одной гонке без каких-либо перспектив на будущее, то я бы задумался, стоит ли это затраченных усилий. С финансовой точки зрения такая затея точно не оправдается.

Что даст разовое проведение гонки? Кратковременный всплеск внимания со стороны прессы, широкое обсуждение, но затем всё снова утихнет. Лично я предпочёл бы другой вариант. Но это только моя точка зрения, и внутри компании мы пока не принимали такого решения».