В Haas подтвердили участие Камары в Гран-при Лас-Вегаса

Перед Гран При Лас-Вегаса команда Haas объявила, что Рафаэль Камара сохранит место в составе. Таким образом, на этапе в Лас-Вегасе американская команда выйдет тем же составом, что и в Сан-Паулу. Однако в первой тренировке в пятницу машину Оливера Бермана будет пилотировать Рио Хиракава.

Айо Комацу, руководитель команды: «Мы готовимся к заключительной серии из трёх гонок подряд, которая завершает сезон и начнётся с этапа в Лас-Вегасе. Эта городская трасса отличается уникальными особенностями, и чтобы показать на ней хорошие результаты, необходимо будет работать максимально эффективно.

В Бразилии наш новый гонщик Рафаэль Камара дебютировал в Формуле 1 в исключительно сложных условиях и показал нам и всему миру, почему мы подписали с ним контракт на 2027 год. Теперь он проведёт с командой второй гоночный уик-энд, и мы в предвкушении этого.

Рио Хиракава, наш резервный гонщик, также произвёл хорошее впечатление, когда в Мехико утром в субботу было принято решение, что он сядет за руль. Ему предстоит вновь провести первую тренировку, на которой он будет пилотировать машину Оливера».

Оливер Берман: «Последняя в этом сезоне серия из трёх гонок подряд начнётся на домашней для Haas трассе, и это здорово. Гонка в Лас-Вегесе быстро завоевала популярность, судя по её телерейтингам, и меня очень порадовало, когда год назад на этой трассе я в последний раз в том сезоне финишировал в призовой десятке.

Это скоростное кольцо с множеством прямых, и там приходится работать в условиях довольно низких температур, поэтому всем предстоит решать непростые задачи.

Я впервые окажусь в Лас-Вегасе после того, как мне исполнился 21 год, поэтому надеюсь, что мне повезёт, и после гонки я смогу соответствующим образом отметить хороший результат – разумеется, действовать при этом я буду ответственно!»

Рафаэль Камара: «Я предвкушаю возвращение за руль в Лас-Вегасе. В Бразилии я многому научился и теперь постараюсь продолжить накапливать опыт, постепенно добиваться улучшений и каждую сессию проводить максимально эффективно.

Для меня это новая трасса, поэтому мне предстоит к ней адаптироваться, но я приложу все силы, чтобы продолжить прогрессировать в течение всего уик-энда».