В Haas не будут торопиться с выбором пилотов на сезон-2027.

Контракты Оливера Бермана и Эстебана Окона с Haas рассчитаны до конца сезона. Руководитель команды Айо Комацу отметил, что в Haas пока не намерены торопиться с выбором состава на 2027-й.

Айо Комацу: «Мы никуда не торопимся. Сейчас всё внимание сосредоточено на наших двух гонщиках – Оливере и Эстебане. Перед ними стоит непростая задача, но мы знаем, на что они способны.

Оливер уже не раз это доказывал, а Эстебан тоже способен на многое, если его устраивает поведение машины.

Сейчас нам нужно сосредоточиться на том, чтобы предоставить в их распоряжение максимально конкурентоспособную машину, правильно подобрать настройки и помочь каждому раскрыть свой потенциал. Оба гонщика полностью сосредоточены на своей работе».