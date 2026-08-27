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В Haas не будут торопиться с выбором пилотов на сезон-2027.

Айо Комацу: Haas не спешит определяться с составом на 2027 год, сосредоточившись на Оливере Бермане, Эстебане Оконе и доработке машины в новом сезоне.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
27.08.2026, 13:32·1 мин
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Фото: F1news.ru

Контракты Оливера Бермана и Эстебана Окона с Haas рассчитаны до конца сезона. Руководитель команды Айо Комацу отметил, что в Haas пока не намерены торопиться с выбором состава на 2027-й.

Айо Комацу: «Мы никуда не торопимся. Сейчас всё внимание сосредоточено на наших двух гонщиках – Оливере и Эстебане. Перед ними стоит непростая задача, но мы знаем, на что они способны.

Оливер уже не раз это доказывал, а Эстебан тоже способен на многое, если его устраивает поведение машины.

Сейчас нам нужно сосредоточиться на том, чтобы предоставить в их распоряжение максимально конкурентоспособную машину, правильно подобрать настройки и помочь каждому раскрыть свой потенциал. Оба гонщика полностью сосредоточены на своей работе».

Источник

Айо Комацу (101)Haas F1 Team (394)

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