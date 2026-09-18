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В Haas рассказали, какой фактор является решающим при выборе гонщика

Руководитель Haas Айо Комацу назвал скорость главным критерием выбора напарника Оливера Бермана и сообщил о пяти претендентах на место в команде
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.09.2026, 12:22·1 мин
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Фото: F1news.ru

Ранее сообщалось, что Рафаэль Камара является основным кандидатом на место Эстебана Окона в Haas в следующем сезоне. Руководитель команды Айо Комацу объяснил, какой критерий станет определяющим при выборе напарника Оливера Бермана.

Айо Комацу: «Я всегда говорил, что мы выбираем гонщиков, ориентируясь на их результаты. Так что скорость – безусловный приоритет. Если у двух гонщиков примерно равные показатели, то тогда уже имеют значения связи или поддержка со стороны спонсоров.

Но мы никогда не возьмем гонщика, который уступает в скорости три десятых секунды, даже если у него есть связи с Toyota, Ferrari или дополнительные 5 миллионов. Мы так не поступаем. Для нас главное – результаты».

Комацу также ответил на вопрос о сроках объявления состава: «Не знаю. Точно не на следующей неделе.

Команда находится в выгодной ситуации, поскольку многих гонщиков интересует место за рулём нашей машины. Речь идёт о пяти претендентах».

Источник

Айо Комацу (106)Haas F1 Team (406)

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