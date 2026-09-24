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В Haas «как можно скорее» объявят имя пилота, который заменит Окона

Haas F1 назовёт состав пилотов к концу сентября после ухода Эстебана Окона. Айо Комацу назвал ключевыми скорость, обратную связь и командную работу.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.09.2026, 14:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Руководитель Haas F1 Айо Комацу, который накануне подтвердил уход Эстебана Окона по завершении сезона, сообщил в четверг, что команда определится с составом в сентябре.

Айо Комацу: «Мы хотим сделать это как можно скорее. Мне хотелось бы верить, что мы сможем определиться в ближайшее время, скажем, к концу сентября.

Прежде всего, для нас важна скорость, но качество обратной связи тоже очень важно. Кроме того, он должен быть отличным командным игроком. Это особенно важно для такой команды, как наша, поскольку мы многого ждём от двух наших пилотов, в том числе помощи с выбором направлении развития машины.

Гонщик должен уметь работать в команде, от него потребуется усердие и трудовая этика. Это очень и очень важно».

Источник

Айо Комацу (109)Haas F1 Team (410)

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