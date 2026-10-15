В Haas намекнули на возможное подписание контракта с Рафаэлем Камарой

В последний день сентября команда Haas официально сообщила, что завершит сотрудничество с Эстебаном Оконом по окончании сезона. Руководитель команды Айо Комацу заявил, что имя нового гонщика будет объявлено в ближайшее время.

Вчера и сегодня в социальных сетях Haas были опубликованы фотографии и видео с красной телефонной трубкой. Её берёт гонщик в комбинезоне Haas, однако его личность пока не раскрывается. Таким образом команда, вероятно, подготавливает аудиторию к скорому анонсу.

Представители гоночной прессы считают, что в 2027-м напарником Оливера Бермана станет Рафаэль Камара. Опубликованные Haas материалы также могут указывать на бразильского гонщика.

Одним из аргументов в пользу этой версии называют красный цвет телефонной трубки: Рафаэль является участником гоночной Академии Ferrari. Кроме того, одним из спонсоров Камары выступает латиноамериканская телекоммуникационная компания Claro, чей логотип также выполнен в красном цвете.

Фото: F1news.ru

При этом Haas может сначала объявить о начале спонсорского сотрудничества с Claro. Однако и такое решение станет косвенным подтверждением контракта с Камарой.