В Haas рассчитывают, что новинки помогут команде прибавить в скорости

После шести этапов сезона без набранных очков команда Haas рассчитывает изменить ситуацию на Гран При Италии. В Монце коллектив представит сразу несколько технических новинок и надеется благодаря им существенно повысить эффективность машины.

Айо Комацу, руководитель команды: «Гран При Италии – всегда особое событие для нас, ведь конструкторский отдел команды базируется в Маранелло. Мы пользуемся этой возможностью, чтобы пригласить многих наших коллег в Монцу, чтобы они увидели в деле машины, над созданием которых они каждый день трудятся, и насладились неповторимой атмосферой гоночного уик-энда.

Мы направляемся в Италию, постаравшись оставить в прошлом неудачный уик-энд в Зандфорте. Конечно, в плане работы команды позитивные моменты были и там, но нашей главной задачей по-прежнему остаётся повышение эффективности машины VF-26.

В предстоящий уик-энд мы представим очередной комплекс технических новинок, потому вновь будет критически важно как можно более продуктивно использовать время тренировок, детально проанализировать собранную информацию и стараться соперничать с другими командами середины пелотона.

Во второй половине сезона гонки будут очень быстро следовать одна за другой, и с одной стороны, это здорово, но с другой, конечно, создаёт дополнительные трудности. Но в прошлом году мы доказали, что нам удаётся прибавлять и ближе к концу чемпионата – именно на это направлено всё наше внимание и сейчас».

Оливер Берман: «Когда тебе не удаётся добраться до финиша, то, естественно, сразу хочется вновь сесть за руль и вернуться к работе, но в этот уик-энд меня также радует, что мы привезём в Монцу ряд новинок – будем надеяться, они позволят заметно повысить эффективность машины.

Европейская стадия сезона складывается для нас непросто, поэтому остаётся надеяться, что в оставшейся части чемпионата у нас будет больше поводов для оптимизма.

Автодром в Монце называют «Храмом скорости», и это одна из моих любимых трасс. Когда атакуешь в таких поворотах, как Parabolica и Ascari, то чувствуешь, что там всё буквально дышит историей автоспорта. А за пределами трассы итальянские болельщики создают неповторимую атмосферу, и поскольку я имею отношение к Гоночной академии Ferrari, то в какой-то мере любовь тифози адресована и мне, и в этом смысле мне повезло».

Эстебан Окон: «Вся команда уже какое-то время с воодушевлением готовится к предстоящей гонке, и тому есть несколько причин. Во-первых, наш конструкторский отдел находится в Италии, и сейчас у нас есть отличная возможность встретиться с коллегами, а они смогут увидеть результаты своего труда на трассе.

Во-вторых, в Монцу мы везём немало новинок, цель которых в том, чтобы способствовать нашему возвращению в борьбу с другими командами середины пелотона. В Будапеште и Зандфорте мне хотя бы было комфортно за рулём, и мы действительно старались выжать из машины максимум. Поэтому мне бы хотелось, чтобы эта тенденция продолжилась, чтобы мы с первого дня эффективно работали с новинками, а затем могли бороться за очки».