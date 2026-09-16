Haas F1 уверена, что располагает бюджетом на сезон 2027 года

В течение сезона в Haas F1 неоднократно говорили о бюджетных ограничениях, из-за которых команда не могла приобретать новое оборудование и расширять штат. Однако в Мадриде руководитель коллектива Айо Комацу заявил, что переговоры с потенциальными спонсорами позволяют с оптимизмом смотреть в будущее.

Айо Комацу: «Мы ведем переговоры со многими потенциальными спонсорами. Процесс идёт в верном направлении. Я бы сказал, что бюджет на следующий год вселяет оптимизм. Это очень сильно помогает. Постепенно и уверенно мы рассказываем свою историю и находим замечательных людей. Так что, да, пока все хорошо.

Слухи о контракте с BWT? Наша машина не будет розовой, если вы об этом!

При выборе гонщиков мы не будем делать акцент на тех, кто может принести деньги. Если разница [между бесплатным и платным гонщиком] составит, например, одну десятую секунды или меньше, то партнерский пакет, безусловно, сыграет свою роль. Но я не думаю, что возникнет такая ситуация. Надеюсь, мы сможем выбирать гонщиков по результатам. Тесты сейчас продолжаются.

Нам нужны два быстрых пилота – это лучший способ развития команды. Кто быстрее, тот нам больше подходит.

В команде работают 400 сотрудников. Они должны быть уверены в том, что наши гонщики способны на 100% реализовать потенциал машины. Я всегда говорил, что мы выбираем пилотов, исходя из их скорости. Так будет и впредь».