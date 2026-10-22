В Германии состоялась премьера нового фильма о Себастьяне Феттеле

Немецкая телекомпания ARD сегодня начинает премьерный показ документального фильма о Себастьяне Феттеле. Проект представляет собой мини-сериал из четырёх частей. Его создание связано не только с тем, что знаменитый немецкий гонщик во время выступлений за Red Bull Racing завоевал 4 чемпионских титула.

Фильм получил название «Быть Себастьяном Феттелем». По словам тех, кто уже успел его посмотреть, картина по-новому раскрывает личность теперь уже ветерана Формулы 1. Названия серий также звучат интригующе: «Себастьян, шницель подан!», «Моё место именно здесь», «Разве одного достаточно?» (вероятно, речь о первом титуле) и «Кто я на самом деле?»

Судя по первым рецензиям, создатели рассказывают прежде всего не об успешном гонщике, на счету которого несколько титулов и 53 победы в Гран При, а о человеке. История начинается с его детских лет.

«Я осознал, что когда я за рулём гоночной машины, это позволяет мне отрешиться от всего внешнего мира», – вспоминает Себастьян в фильме. Его мать Хайке Феттель рассказывает, что в юные годы сына, всерьёз увлечённого картингом, от этого занятия могло отвлечь только приглашение к столу: «Себастьян, шницель подан!»

Родители оказывали ему всестороннюю поддержку, несмотря на финансовые затраты. В фильме Себастьян говорит об этом так: «Конечно, я понимал, что мы находимся в довольно стеснённой финансовой ситуации, и что найти деньги, чтобы внести следующий платёж, было непросто. Я знал, что если что-то пойдёт не так, то я рискую буквально всем».

Эти усилия не оказались напрасными. В 19-летнем возрасте Себастьян появился в паддоке Формулы 1, а первые очки заработал уже в дебютной гонке — на Гран При США 2007 года в Индианаполисе. Выступая за BMW Sauber, он финишировал 8-м. В те времена очки получали только первые восемь пилотов.

Несмотря на успехи, Себастьяну приходилось постоянно преодолевать сомнения, бороться с неуверенностью в собственных силах и с самим собой. Вероятно, в этой борьбе он также одержал немало важных побед. Иначе ему не удалось бы стать чемпионом мира — на тот момент самым молодым в истории Формулы 1.

В фильме также представлены интервью с другими гонщиками. Например, Льюис Хэмилтон высоко отзывается о своём бывшем сопернике: «Он стал самым близким другом, который у меня когда-либо был в мире автоспорта. Себастьян никогда не осуждал и ни в чём меня не обвинял. С ним приятно общаться ещё и потому, что Себастьяну свойственно говорить не только о самом себе».

Со временем семья стала играть всё более значимую роль в жизни Феттеля. Он начал больше думать о будущем, причём в самом широком смысле, и заинтересовался проблемами экологии и ответственностью перед грядущими поколениями. Из-за этого его взгляды стали всё сильнее противоречить основам, на которых держатся Формула 1 и автоспорт в целом.

«Я всегда стремился к победам, но в какой-то момент начал задаваться вопросом: «Нужны ли мне новые достижения? Может быть, уже хватит?»

Не случайно в 2026 году фонд Perfect World («Идеальный мир») наградил Себастьяна Феттеля. На церемонии, которая прошла в апреле в Швеции, четырёхкратный чемпион мира был признан «Сторонником окружающей среды 2026 года».

Фильм завершается словами Себастьяна: «Путь, который я избрал теперь, и мои экологические инициативы приносят мне настоящее удовлетворение».