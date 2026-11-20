В General Motors решили перенести запуск собственной силовой установки для Формулы 1. Изначально дебют планировался на сезон 2029 года, однако теперь его намерены провести в 2030-м — после предполагаемого изменения регламента на моторы. До этого команда Cadillac будет использовать силовые установки Ferrari.

Ранее ожидалось, что новые требования к моторам вступят в силу в 2031 году. Однако FIA и производители договорились перейти на V8 уже в 2030-м. В General Motors сочли невыгодной разработку силовой установки всего на один сезон, а дополнительный год подготовки не станет лишним.

Дэн Таурисс, исполнительный директор Cadillac F1: «Мы останемся клиентом Ferrari до конца 2029 года и запустим силовой силовую установку Cadillac с двигателем V8 в 2030 году».