У Дженсона Баттона появился Chrysler Viper GTS-R

Дженсон Баттон сообщил о новом пополнении своей коллекции. В гараже чемпиона мира 2009 года появился исторический спорткар Chrysler Viper GTS-R, на котором Поль Бельмондо выступал в чемпионате FIA GT.

Сын известного французского актёра Жана-Поля Бельмондо активно занимался автоспортом и провёл полтора сезона в Формуле 1. Однако он представлял откровенно слабые команды, поэтому чаще всего не мог пройти квалификацию. Гораздо успешнее складывались его выступления в гонках на выносливость: в 2000 году Поль Бельмондо занял 2-е место в чемпионате FIA GT.

Именно на этом автомобиле Бельмондо-младший одержал четыре победы. Теперь машина полностью восстановлена специалистами американской компании GTS-R Heritage и стала частью коллекции Баттона.

Дженсон уже испытал спорткар на трассе и рассказал о своих впечатлениях в социальных сетях: «В моей конюшне новый зверь! Это Chrysler Viper GTS-R (шасси С25), который изначально принадлежал Полю Бельмондо. На этой машине он занял 2-е место в чемпионате FIA GT в 2000 году, когда я начал выступать в Формуле 1.

Фото: F1news.ru

В минувший уик-энд в историю этой машины вписан ещё и подиум на трассе Лагуна-Сека! И я уже предвкушаю, что привезу её на автодром Willow Springs Raceway».

Баттон говорит о намерении принять участие в американских гастролях Фестиваля скорости, который традиционно проводится в британском Гудвуде. Осенью 2028 года мероприятие впервые состоится в Калифорнии, а подготовка к нему начнётся уже в 2027-м.