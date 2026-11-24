Формула E прокомментировала решение концерна Stellantis прекратить участие в чемпионатах мира под эгидой FIA. В отличие от WEC, электрическую серию это решение затронет только летом 2027-го.

Недавно было официально объявлено о дебюте заводской команды Opel, однако теперь стало известно, что через год Формулу E покинет не только она, но и Citroen. Не исключено, что в течение следующих девяти месяцев ситуация изменится и эти команды заменят новые проекты. Однако делать прогнозы пока преждевременно: решение Stellantis стало полной неожиданностью.

Исполнительный директор Формулы E Джефф Доддз выступил с официальным заявлением:

«В Stellantis отказываются от заводских программ в автоспорте на фоне больших изменений, которые сейчас происходят в автомобильной индустрии, и мы разочарованы выбором момента для объявления об этом.

Мы хотим заверить наших болельщиков, партнёров и прессу, что в соответствии с договорённостями, заключёнными с нашим чемпионатом, впереди чётко организованный переходный период.

Opel и Citroën будут выступать в предстоящем сезоне 2027 года, и мы хотим поблагодарить всех в Stellantis, Opel и Citroën Racing за то, что они готовы выполнить обязательства перед нашим чемпионатом.

Если говорить о будущем, то Формула E сейчас занимает очень сильные позиции. Переход на машины нового поколения GEN4, расширение календаря и партнёрство с компанией Disney+ означают, что начинается самый интересный период в нашей истории».

В сезоне 2027 года в Формуле E будут участвовать 12 команд, каждая из которых выставит по две машины. Если решение Stellantis не удастся компенсировать, на старте 14 сезона электрической серии будет на две команды меньше.