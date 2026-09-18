В Формуле E появится команда, связанная с Williams

В следующем сезоне в Формуле E будет выступать новая команда — Fortescue Zero Racing & Innovation Team. Она будет представлять Австралию. До завершившегося сезона этот коллектив носил название DS Penske. Слухи о возможной смене владельцев появились некоторое время назад, а теперь сделка состоялась.

Американская Penske Autosport продала команду австралийскому энергетическому концерну Fortescue Zero. В марте 2022 года компания приобрела Williams Advanced Engineering — инжиниринговое подразделение Williams. Теперь оно возвращается в автоспорт уже как команда Формулы E.

При этом специалисты Fortescue Zero не прекращали работать с автоспортом. Именно они разработали технологию экспресс-подзарядки батарей Pit Boost, которая с прошлого года успешно используется в чемпионате мира по гонкам на электромобилях. Кроме того, все команды Формулы E применяют батареи производства Fortesque.

«В ДНК нашей компании заложено стремление во всём доходить до предела возможного, отодвигать этот предел и продвигаться дальше, делая это быстрее, чем наши конкуренты, – заявил Гас Пичот, директор Fortescue по развитию и энергетике. – Уже более десяти лет специалисты Fortescue Zero разрабатывают прорывные технологии, которые используются в гонках электромобилей и трансформируют Формулу E. А теперь мы собираемся показать всему миру, что мы можем и на гоночных трассах соревноваться».

На автомобилях команды будут использоваться электромоторы и трансмиссии производства Jaguar — такие же, как на болидах заводской команды известной британской марки. Одним из пилотов Fortescue, вероятно, останется талантливый и быстрый Тэйлор Барнард, который в минувшем сезоне выступал за DS Penske. Однако официального подтверждения этому пока нет.

Исполнительный директор Формулы E Джефф Доддз приветствовал появление в электрической серии команды концерна Fortescue, который давно сотрудничает с чемпионатом:

«Fortescue Zero – важнейший технологический партнёр Формулы E. Наш чемпионат – не просто гоночная серия, это инкубатор новейших технологий и пример максимальной эффективности, а Fortescue Zero можно считать образом и того, и другого. Очень интересно посмотреть, какие инновации эта компания привнесёт в наш чемпионат мира, который переходит на машины нового поколения GEN4».

При этом дебют «новой старой» команды ещё должен быть официально утверждён FIA.