Декабрьские этапы Формулы E в Джидде отменены

Организаторы Формулы Е, электрической гоночной серии, сообщили об изменениях в расписании тринадцатого сезона. Изначально чемпионат должен был начаться в Джидде 18 и 19 декабря, однако из-за обострения кризиса на Ближнем Востоке эти гонки отменили.

Первый этап сезона 2026/2027 теперь состоится в Мехико 16 января 2027 года. В руководстве Формулы Е надеются, что Джидда всё же сможет провести два заезда. Поэтому этапы в Саудовской Аравии перенесли на 16 и 17 апреля — эти даты ранее предназначались для гонки в китайской Санье.

Этап в Санье состоится 3 апреля. Также изменились сроки проведения гонок в Монако: вместо 15 и 16 мая они пройдут 1 и 2 мая.

Обновлённый календарь Формулы Е — Сезон 13 2027