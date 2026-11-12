Декабрьские этапы Формулы E в Джидде отменены

Организаторы Формулы Е, электрической гоночной серии, сообщили об изменениях в расписании тринадцатого сезона. Изначально чемпионат должен был начаться в Джидде 18 и 19 декабря, однако из-за обострения кризиса на Ближнем Востоке эти гонки отменили.
Первый этап сезона 2026/2027 теперь состоится в Мехико 16 января 2027 года. В руководстве Формулы Е надеются, что Джидда всё же сможет провести два заезда. Поэтому этапы в Саудовской Аравии перенесли на 16 и 17 апреля — эти даты ранее предназначались для гонки в китайской Санье.
Этап в Санье состоится 3 апреля. Также изменились сроки проведения гонок в Монако: вместо 15 и 16 мая они пройдут 1 и 2 мая.
Обновлённый календарь Формулы Е — Сезон 13 2027
|Дата
|Страна
|Трасса
|16 января
|Мексика
|Мехико
|6 февраля
|США
|Остин
|20 февраля
|США
|Майами
|13 марта
|Бразилия
|Сан-Паулу
|3 апреля
|Китай
|Санья
|16 апреля
|Саудовская Аравия
|Джидда
|17 апреля
|Саудовская Аравия
|Джидда
|1 мая
|Монако
|Монако
|2 мая
|Монако
|Монако
|8 мая
|Германия
|Берлин
|9 мая
|Германия
|Берлин
|29 мая
|Великобритания
|Брэндс-Хэтч
|30 мая
|Великобритания
|Брэндс-Хэтч
|18 июня
|Нидерланды
|Зандфорт
|19 июня
|Нидерланды
|Зандфорт
|26 июня
|Испания
|Мадрид
|27 июня
|Испания
|Мадрид
|10 июля
|Китай
|Шанхай
|11 июля
|Китай
|Шанхай
|24 июля
|Япония
|Токио
|25 июля
|Япония
|Токио