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Декабрьские этапы Формулы E в Джидде отменены

Формула Е обновила календарь сезона 2026/2027: старт перенесён из Джидды в Мехико на 16 января, этап в Санье пройдёт 3 апреля, гонки в Монако — 1 и 2 мая.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.11.2026, 13:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Организаторы Формулы Е, электрической гоночной серии, сообщили об изменениях в расписании тринадцатого сезона. Изначально чемпионат должен был начаться в Джидде 18 и 19 декабря, однако из-за обострения кризиса на Ближнем Востоке эти гонки отменили.

Первый этап сезона 2026/2027 теперь состоится в Мехико 16 января 2027 года. В руководстве Формулы Е надеются, что Джидда всё же сможет провести два заезда. Поэтому этапы в Саудовской Аравии перенесли на 16 и 17 апреля — эти даты ранее предназначались для гонки в китайской Санье.

Этап в Санье состоится 3 апреля. Также изменились сроки проведения гонок в Монако: вместо 15 и 16 мая они пройдут 1 и 2 мая.

Обновлённый календарь Формулы Е — Сезон 13 2027

ДатаСтранаТрасса
16 январяМексикаМехико
6 февраляСШАОстин
20 февраляСШАМайами
13 мартаБразилияСан-Паулу
3 апреляКитайСанья
16 апреляСаудовская АравияДжидда
17 апреляСаудовская АравияДжидда
1 маяМонакоМонако
2 маяМонакоМонако
8 маяГерманияБерлин
9 маяГерманияБерлин
29 маяВеликобританияБрэндс-Хэтч
30 маяВеликобританияБрэндс-Хэтч
18 июняНидерландыЗандфорт
19 июняНидерландыЗандфорт
26 июняИспанияМадрид
27 июняИспанияМадрид
10 июляКитайШанхай
11 июляКитайШанхай
24 июляЯпонияТокио
25 июляЯпонияТокио

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Формула Е (92)

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